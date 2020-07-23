Otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika

Kaza, sabah saatlerinde, Bursa- Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Bursa merkezden İnegöl yönüne giden Fatih Seber yönetimindeki 43 BB 009 plakalı otomobil, Kalburt Köprüsü üzerinde bariyerlere çarptı. Kzaada sürücü Seber, yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi 'nde tedaviye alındı. Kaza sonrası kısa süreli trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor

Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur

İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı

"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor

La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo'yu transfer etti

Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı

"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi

5 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı