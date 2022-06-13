Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil bariyerlere çarptı, yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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