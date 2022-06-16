Ekipler, kazada Durhasan Selvi ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara-Niğde Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.