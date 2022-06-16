Ekipler, kazada Durhasan Selvi ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ile Ömer Acar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine acil servisine kaldırıldı.

Kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 acil servisi aradı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Gölcük, Ankara, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobil bariyerlere girdi: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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