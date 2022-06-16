Otomobil bariyerlere girdi: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil bariyerlere girdi: 2 ölü, 2 yaralı

16.06.2022 08:42
Otomobil bariyerlere girdi: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara-Niğde Otoyolu Gölcük gişeleri kavşağında bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Ankara- Niğde Otoyolu Gölcük gişeleri kavşağında bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, S.S. yönetimindeki 33 EGN39 plakalı otomobil Ankara-Niğde Otoyolu Gölcük gişeleri kavşağında, Niğde yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 acil servisi aradı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazada Durhasan Selvi ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ile Ömer Acar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine acil servisine kaldırıldı.

(Yasin Esen-İHA)

Otomobil bariyerlere girdi: 2 ölü, 2 yaralı
Otomobil bariyerlere girdi: 2 ölü, 2 yaralı
Otomobil bariyerlere girdi: 2 ölü, 2 yaralı

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Kaynak: İHA

Gölcük, Ankara, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil bariyerlere girdi: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil bariyerlere girdi: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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