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Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 4 yaralı

19.08.2021 01:43

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 4 yaralı Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı Halkalı Altınşehir İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere saplandı.

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 4 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı

İSTANBUL - Halkalı Altınşehir İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere saplandı. Otomobil içerisindeki 4 kişi ise ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay, saat 00.30'da Küçükçekmece Halkalı Yarımburgaz Mahallesi Altınşehir İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halkalı istikametine seyir halinde olan Furkan Aktel idaresindeki 34 BCZ 087 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerler otomobilin içine ok gibi saplandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içinde bulunan yaralıları çıkardı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil ise belediye ekiplerinin bariyeri kesmesinin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 4 yaralı
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 4 yaralı
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 4 yaralı
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 4 yaralı

İstanbul Caddesi, Otomobil, İtfaiye, Halkalı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 4 yaralı - Son Dakika


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