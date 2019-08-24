Son Dakika Haberleri: Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 6 Yaralı
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Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 6 Yaralı

46 dakika önce

- Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 6 Yaralı Sivas'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

- Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 6 Yaralı

Sivas'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

SİVAS - Sivas'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, 16.30 sıralarında Sivas- Ankara karayolu Köklüce köyü yakınlarında meydana geldi. E.Y. idaresindeki 58 BF 318 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile bariyerlerin bir kısmı otomobile saplandı. Kaza sonrası otomobilde bulunan aynı aileden E.Y.,M.Y., S.Y., E.Y, N.Y. ve şoför E.Y. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa bindirilen küçük çocuğun babası ile birlikte ambulansa binmek istemesi dikkat çekti. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:07 Kaynak: İHA
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