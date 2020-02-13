Otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 3 kişi de yaralandı.

Otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 3 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Kayseri karayolu Koyuncu köyü mevkiinde meydana geldi. M.D. idaresindeki 34 BZ 8613 plakalı otomobil. yoğun kar yağışının ve tipinin etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerle saplandı. Kazada araçta bulunan aynı aileden S.D., A.D., Elifnaz D. ve otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 8 yaşındaki Elifnaz D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:21 Kaynak: İHA
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