Otomobil bariyerlerin üzerine çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil bariyerlerin üzerine çıktı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil bariyerlerin üzerine çıktı: 1 yaralı

6 saat önce

DÜZCE'de, TEM yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerin üzerine çıkıp, yan yattı.

Otomobil bariyerlerin üzerine çıktı: 1 yaralı, System.String[]

DÜZCE'de, TEM yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerin üzerine çıkıp, yan yattı. Motorundan alev alan otomobilde bulunan kadın yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, TEM yolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hasan Ön yönetimindeki 34 TF 8893 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Bariyerin üzerine çıkan otomobil, çelik bariyerlerle arkasında bulunan beton bariyerlerin üzerinde yan yattı. Hasan Ön aracın motorundan duman çıktığını görünce, beraberinde bulunan ablası Beran Deniz'i (55) otomobilden çıkardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin motorundan başlayan yangına müdahale etti. Kazada yaralanan Beran Deniz ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:39 Kaynak: DHA
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