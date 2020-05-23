Otomobil benzin istasyonu tabelasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobilin benzin istasyonunun tabelasına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi İzmir- İstanbul karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selim Bilgir'in (46) idaresindeki 45 AU 407 plakalı otomobil, karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak bir akaryakıt istasyonun tabelasına çarptı. Kazayı gören istasyondakiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde bulunan sürücü Selim Bilgir ile yolcular Hüseyin D. (42) ve Servet D. (48) yaralı olarak Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan araç sürücüsü Selim Bilgir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kaza anı kamerada



Öte yandan yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin hızla gelerek benzin istasyonu tabelasına çarpma anı görülüyor.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA