OTOMOBİL BETON BARİYERE ÇARPARAK DEFALARCA TAKLA ATTI, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

SİLİVRİ'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyere çarptıktan sonra defalarca takla attı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında TEM otoyolu Büyük Çavuşlu mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Cevat Özdemir yönetimindeki 34 CYY 431 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, yol kenarındaki beton bariyere çarptıktan sonra defalarca takla attı. Kazada otomobil sürücüsü, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, İtfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkartıldı. Bu sırada, jandarma ekipleri de yolda yeni bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Sürücünün cansız bedeni incelemeler sonrası Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.