Son Dakika Haberleri: Otomobil Beton Bariyere Çarptı: 4 Yaralı

Otomobil Beton Bariyere Çarptı: 4 Yaralı

7 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol çalışması nedeniyle kapatılan yoldaki beton bariyere çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Otomobil Beton Bariyere Çarptı: 4 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol çalışması nedeniyle kapatılan yoldaki beton bariyere çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D130 Karayolu Vezirçiftliği Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ercan B. idaresindeki 41 H 7753 plakalı otomobil yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yola konulan beton bariyere çarptı. Kazada sürücü Ercan B. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan yaralılar yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar Başiskele ilçesinde bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili incelme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:22 Kaynak: İHA

İzmit, Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'yi Sarsan Yasak Aşk Cinayeti Davasına Çelişkili İfadeler Damga Vurdu Hamama Giden 18 Kadın Hastanelik Oldu

Çankaya Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı! Öğretim Görevlisi Odasında Öldürüldü Bunalıma Giren Genç Kadın, 6 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürüp İntihara Kalkıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 23:29:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Beton Bariyere Çarptı: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]