Otomobil Beton Bariyere Çarptı: 4 Yaralı
1 saat önce
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
KOCAELİ'nin Başiskele
ilçesinde, otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, D-130 Karayolu Vezirçiftliği Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ercan Başaran idaresindeki 41 H 7753 plakalı otomobil, yapımı devam eden battı çıktı inşaatı etrafındaki beton bariyerlere çarptı. Kazayı görenler polis ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Araç
içerisinde sıkışan sürücü Ercan Başaran ile yan koltukta oturan Kübra Sönmezer, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Yaralanan 4 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Araç çekici ile yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:15 Kaynak: DHA
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