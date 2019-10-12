Son Dakika Haberleri: Otomobil beton bariyere çarptı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil beton bariyere çarptı: 4 yaralı

Otomobil beton bariyere çarptı: 4 yaralı

34 dakika önce

ANTALYA'da Alim Şirinler'in kullandığı otomobilin beton bariyere çarptığı kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı.

Otomobil beton bariyere çarptı: 4 yaralı, System.String[]

ANTALYA'da Alim Şirinler'in kullandığı otomobilin beton bariyere çarptığı kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Antalya- Kemer karayolunda meydana geldi. Kemer ilçesinden Antalya yönüne seyreden Alim Şirinler yönetimindeki 07 V 7187 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada, sürücü Alim Şirinler ile otomobildeki 3 kişi daha yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Kaza nedeniyle Kemer- Antalya karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı.


Şirinler, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:00 Kaynak: DHA
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