Otomobil Beton Bariyerlere Çarptı; 2 Yaralı
57 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Eskişehir istikametine seyreden Özcan Y. (46) idaresindeki 06 BU 376 plakalı otomobil, Bozüyük çevre yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nimet Y. T. (72) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edilirken, otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:24 Kaynak: İHA
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