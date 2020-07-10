Otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü - SİVAS - Son Dakika

Kentteki bir fabrikada çalıştığı ve gece vardiyasından evine döndüğü öğrenilen Öğütlüoğlu'nun bazı iş arkadaşları, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

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