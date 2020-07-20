Otomobil beton direğe çarptı; 3 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, beton direğe çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise yakındaki bir sitenin güvenlik kameralarına da yansıdı.
Kaza saat 01.45'te İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yeniceköy'den İnegöl'e seyir halinde olan Aycan Kısacık (29) yönetimindeki 16 SCU 95 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktı. Aşırı hızın da etkisiyle virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki beton direğe çarparak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan sürücü Kısacık ile arkadaşları Burak Geçimli (22), Mert Can Çoban (21) ve Mehmet Şahin (22), sıkışarak ağır yaralandı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.