Otomobil beton direğe çarptı: 3'ü çocuk 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil beton direğe çarptı: 3'ü çocuk 4 yaralı

ÇORUM - Çorum'da bir otomobilin beton direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ulukavak Mahallesi Kahramançavuş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülsüm Ş.'nin kullandığı 19 TS189 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Çarpışmanın şiddeti ile hurdaya dönen otomobilde sürücü ile birlikte Sema (14), Ela ve Zeynep Ş. sıkıştı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımı ile araç içerisinden çıkartıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.