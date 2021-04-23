Otomobil beton direği devirdi, yol trafiğe kapandı - Son Dakika

Otomobil beton direği devirdi, yol trafiğe kapandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kaza sonucu araç hurdaya dönerken, direğin devrilmesi sonucu yol kapandı.
Kaza Kemalpaşa mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Bilal Coşar yönetimindeki 16 ANS 747 plakalı otomobil, keskin virajda kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki enerji nakil hattı beton diğerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton direk yol üzerine devrilerek, ulaşıma kapattı.
Kaza sonucu sürücü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibinin müdahale talebini reddetti.
Direk çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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