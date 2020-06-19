Otomobil beton mikseri ile böyle çarpıştı - Son Dakika

Otomobil beton mikseri ile böyle çarpıştı

RİZE - Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Köyü Muhtarı Mensur Şanda'nın kullandığı 53 ABC 421 plakalı otomobil, Rize'den İkizdere'ye gelirken ıslak yolda kayarak Orhan Çakmak'ın kullandığı 53 AAF 497 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kazada muhtar Mensur Şanda ağır yaralandı. Şanda, sağlık ekipleri ve İDAK ekibinin uzun süren bir çalışmasıyla hurdaya dönen sıkıştığı aracının içinden çıkarılarak ambülansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhtarın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.