Son Dakika Haberleri: Otomobil beton mikserine arkadan çarptı; 1 yaralı
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Otomobil beton mikserine arkadan çarptı; 1 yaralı

33 dakika önce

Bilecik'te aynı istikamette seyir halindeki otomobilin beton mikserine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil beton mikserine arkadan çarptı; 1 yaralı, System.String[]

Bilecik'te aynı istikamette seyir halindeki otomobilin beton mikserine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinden il merkezine seyir halindeki İsmail Demirbaş (52) yönetiminde bulunan 11 BC 470 plakalı otomobil, Şelale rampalarına geldiği esnada aynı istikamette seyreden Murak Karagöz yönetimindeki 34 GM 4365 plakalı beton miksere arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İsmail Demirbaş, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazada kullanılmaz hala gelen araç kurtarıcı yardımıyla geçildi.


Kazayla ilgili Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:07 Kaynak: İHA
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