Otomobil Beton Mikserine Çarptı: 1 Ölü

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında park halindeki beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında park halindeki beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, kaza Sarayköy-Babadağ yolunda meydana geldi. Sarayköy istikametine giden Özkan Güvenç idaresindeki 20 AS 346 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan ve plakası henüz belirlenemeyen beton mikserine çarptı. Kazada sürücü Güvenç, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Güvenç'in cansız bedeni olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı. Yapılan incelemelerin ardından Güvenç'in cansız bedeni Sarayköy Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

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