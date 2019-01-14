Son Dakika Haberleri: Otomobil Beton Mikserine Çarptı: 1 Ölü

Otomobil Beton Mikserine Çarptı: 1 Ölü

1 saat önce

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında park halindeki beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobil Beton Mikserine Çarptı: 1 Ölü, System.String[]
Denizli'de meydana gelen trafik kazasında park halindeki beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sarayköy-Babadağ yolunda meydana geldi. Sarayköy istikametine giden Özkan Güvenç idaresindeki 20 AS 346 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan ve plakası henüz belirlenemeyen beton mikserine çarptı. Kazada sürücü Güvenç, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Güvenç'in cansız bedeni olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı. Yapılan incelemelerin ardından Güvenç'in cansız bedeni Sarayköy Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:18 Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aylar Sonra Eşi Serdar Ortaç'ın Yanına Gelen Chloe Loughnan, Boşanma İddialarını Yalanladı "Eşim Çıplak Resim Atıp İnsanları Dolandırıyor" Deyip Savcılığa Başvurdu

Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı Şanlıurfa'da 2 Aile Arasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:32:28. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Beton Mikserine Çarptı: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]