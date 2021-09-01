Otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinde otomobilin beton mikserine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Çaldıran-Doğubayazıt karayolu üzerindeki Oruçlu ve Demirçik mahalleleri arasında meydana geldi. Abdullah K. idaresindeki 76 AH 859 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı, yol çalışması yapan 06 DR 0788 plakalı beton mikserine çarptı. Kazada yaralanan Abdullah K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN