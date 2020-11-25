Otomobil, biçerdövere çarptı; 17 yaşındaki sürücü öldü, 2 kuzeni yaralı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, biçerdövere arkadan çarpan otomobili kullanan İsmail Elçi (17) yaşamını yitirdi, 2 kuzeni ise yaralandı.

Kaza, dün gece Günerel Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akçakale yönüne giden Vahit Elçi'nin kullandığı 06 UBU 61 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen biçerdövere arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Elçi ile yanında bulunan kuzenleri İsa ve İsmail Elçi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail Elçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.