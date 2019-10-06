Son Dakika Haberleri: Otomobil bina boşluğuna uçtu: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil bina boşluğuna uçtu: 1 yaralı

43 dakika önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir otomobil bina boşluğuna uçtu.

Otomobil bina boşluğuna uçtu: 1 yaralı, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir otomobil bina boşluğuna uçtu. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücü ise hafif sıyrıklarla kurtuldu.


Kaza, Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yolun altında bulunan duvarla bina arasında kalan boşluğa düştü. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza yerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken otomobilden çevreye yayılan benzin ise itfaiye ekiplerince tazyikli suyla yıkanarak temizlendi.


Kaza sonucu apartmandaki bazı dairelerin camları kırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Gemlik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Engelli aracına çarpıp yaşlı adamın ölümüne neden oldu
Afyonkarahisar'daki kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı! Halk yetişmese facia olacaktı Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler Düzce'de otomobil viyadükten düştü: 2 ölü, 2 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 13:07:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil bina boşluğuna uçtu: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]