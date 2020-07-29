Otomobil bir anda alev aldı, vatandaşlar kovayla su taşıyıp hortumla su sıkarak söndürdü - Son Dakika

Otomobil bir anda alev aldı, vatandaşlar kovayla su taşıyıp hortumla su sıkarak söndürdü

İstanbul Kağıthane'de bir otomobilin yandığı gören vatandaşlar evlerinden taşıdıkları kova suyla otomobili söndürmeyi başardı, o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

İSTANBUL - İstanbul Kağıthane'de bir otomobilin yandığı gören vatandaşlar evlerinden taşıdıkları kova suyla otomobili söndürmeyi başardı, o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre olay saat 00.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi Akyazı sokakta meydana geldi. Sürücüsü belirlenmeyen 34 CTD 544 plakalı Peugeot marka otomobil yokuş aşağı indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda yanmaya başladı. İçeresinde bulunan sürücü kendini son anda dışarı atarken motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.

Kovayla su taşıyıp, hortumla su sıktılar

Otomobilin yandığını gören vatandaşlar yangını söndürmek için adeta seferber oldu. Cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen yangında vatandaşlardan kimileri evlerinden taşıdığı kova suyla su dökerek kimisi ise hortumla su sıkarak otomobili kısa sürede söndürmeyi başardı. Yangında kimse yaralanmazken otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangının sönmesi ile vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yanan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.