Otomobil bir anda alev topuna döndü
51 dakika önce
Düzce'de bir anda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:24 Kaynak: İHA
'de bir anda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Beyciler Mahallesi Metek TOKİ girişinde A.B.'ye ait 81 ET 260 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Alev topuna dönen aracı gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araç
kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DÜZCE
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