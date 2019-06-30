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Otomobil bir anda alev topuna döndü

51 dakika önce

Düzce'de bir anda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobil bir anda alev topuna döndü, System.String[]
Düzce'de bir anda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Beyciler Mahallesi Metek TOKİ girişinde A.B.'ye ait 81 ET 260 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Alev topuna dönen aracı gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:24 Kaynak: İHA
İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa
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