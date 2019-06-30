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Otomobil bir anda alev topuna döndü

8 dakika önce

Otomobil bir anda alev topuna döndüDÜZCE - Düzce'nin Beyciler Mahallesinde bir anda alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Otomobil bir anda alev topuna döndü
DÜZCE - Düzce'nin Beyciler Mahallesinde bir anda alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangın Beyciler Mahallesi Metek TOKİ girişlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre A. B.'ye ait 81 ET 260 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Bir anda alev topuna dönen otomobili gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdüler. Yangın nedeniyle araç kullanılmaz hale gelirken çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Otomobil bir anda alev topuna döndü
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:00 Kaynak: İHA
Düzce, 3. Sayfa
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