Son Dakika Haberleri: Otomobil Bisiklete Çarptı: 1 Yaralı

Otomobil Bisiklete Çarptı: 1 Yaralı

1 saat önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobil Bisiklete Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre,Talat K. (29), idaresindeki 42 DCT 15 plakalı otomobil ile Afganistan uyruklu Mahbullah Zarin idaresindeki elektrikli bisikletle Şeker Fabrikası kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafınan Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:16 Kaynak: AA

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