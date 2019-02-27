Otomobil Bisiklete Çarptı: 1 Yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgilere göre,Talat K. (29), idaresindeki 42 DCT 15 plakalı otomobil ile Afganistan uyruklu Mahbullah Zarin idaresindeki elektrikli bisikletle Şeker Fabrikası kavşağında çarpıştı.



Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafınan Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı Konya'ya sevk edildi.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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