Son Dakika Haberleri: Otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı
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Otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

57 dakika önce

Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; ara yoldan Mustafa Kemal Caddesi'ne dönmek isteyen Mustafa M. sevk ve idaresindeki 59 NG 949 plakalı otomobil, ters yönden bisikleti ile gelen Eren Biçicioğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan bisikletli Eren Biçicioğlu, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.


Sürücü Mustafa M. ifadesi alınmak üzere karakola giderken, yaralı bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Muratlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:22 Kaynak: İHA
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