Otomobil bisikletliye çarptı: 1 ölü
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Otomobil bisikletliye çarptı: 1 ölüBALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:00 Kaynak: İHA
Otomobil bisikletliye çarptı: 1 ölü
BALIKESİR - Balıkesir
'in Altıeylül
ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir Bursa
karayolunda seyretmekte olan A.G yönetimindeki 10 ABA 1868 plakalı araç Tankçiftliği Mahallesi mevkiinde yaya olarak bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmekte olan Arif Başaran'a çarptı. Arif Başaran çarpma sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Araç
sürücüsü A.G. hakkında Jandarma
ekiplerince soruşturma başlatılarak gözaltına alırken kısa süreli olarak trafiğe kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.
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