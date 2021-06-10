Otomobil boş araziye uçtu, sürücü kaçtı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, boş araziye uçtu. Kaza sonucu, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı, 2 kişi ise otomobilde sıkıştı. Otomobilde sıkışan kişiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yaşandı. 35 DD 4863 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten boş araziye uçtu. Kaza sonrası, kimliği öğrenilemeyen sürücü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine sağlık, 110 AKS ve polis ekipleri sevk edildi. 110 AKS ekipleri, kaza sonrası otomobilde sıkışan F.C.O. (26) ve Ö.D.'yi (32) çalışmalar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarttı. F.C.O.'nun kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, yaralanan Ö.D. ambulansa İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ö.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirdi.

Öte yandan polis ekipleri de olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazayı yara almadan atlatan F.C.O.'nun ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

"BİNANIN YIKILDIĞINI SANDIK"

Kaza sırasında ailesi ile evinde bulunan Gökhan Sayar, "Çok büyük bir ses duyduk. Arkadaki binanın yıkıldığını sandık. Çıktık baktık ve araç burada duruyor. İçerisinde 2 kişi vardı. Durumları iyiydi ama çok da kendilerinde değillerdi. Yetkililer geldi, araçtan yaralıları sağ salim çıkardılar" dedi.