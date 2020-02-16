Otomobil boş su kanalına düştü, sürücü araçta sıkıştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil boş su kanalına düştü, sürücü araçta sıkıştı - Son Dakika

Otomobil boş su kanalına düştü, sürücü araçta sıkıştı

7 saat önce

Adana'da hastaneye giden hemşirenin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak boş sulama kanalına düştü.

Otomobil boş su kanalına düştü, sürücü araçta sıkıştı, System.String[]

Adana'da hastaneye giden hemşirenin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak boş sulama kanalına düştü. Araçta sıkışan hemşire, Cankur ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Sarıçam ilçesinde bulunan Yeşil Bulvar'da meydana geldi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde görevli hemşire R.A. sabahleyin nöbete gitmek için 01 AAL 307 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Otomobil, virajı dönerken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu demir korkulukları da yerinden sökerek boş sulama kanalına düştü.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri genç kadını kurtarmak için seferber oldu. Ekipler uzun uğraştan sonra hemşireyi sıkıştığı yerden çıkartıp sedye ile ambulansa taşıdı. Genç kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ise kazayla ilgili inceleme başlattı.


Otomobil ise bir süre sonra kanaldan çıkartıldı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:59 Kaynak: İHA
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