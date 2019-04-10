Son Dakika Haberleri: Otomobil Botan Çayı'na Devrildi (2)

Otomobil Botan Çayı'na Devrildi (2)

18 dakika önce

Siirt'te otomobilin Botan Çayı'na devrilmesi sonucu 2 kardeş araçtan çıkmayı başardı, kaybolan babanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Siirt'te otomobilin Botan Çayı'na devrilmesi sonucu 2 kardeş araçtan çıkmayı başardı, kaybolan babanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Mehmet Selim Özalp (46) idaresindeki 56 AAC 681 plakalı otomobil, eski Siirt-Eruh kara yolunun 15. kilometresinde Botan Çayı'na devrildi.

Otomobildeki Serhat (21) ve Sait Özalp (23), kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri ile UMKE görevlileri, sürücü Özalp'i bulmak için arama çalışması başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:12 Kaynak: AA
Özalp, Siirt, Botan Çayı, Güncel
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