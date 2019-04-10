Son Dakika Haberleri: Otomobil Botan Çayı'na Devrildi; 2 Kardeş Kurtarıldı, Baba Aranıyor (2) - Yeniden

Otomobil Botan Çayı'na Devrildi; 2 Kardeş Kurtarıldı, Baba Aranıyor (2) - Yeniden

1 saat önce

SİİRT'te, Mehmet Selim Özalp'in (46) kontrolünden çıkan ve içinde 2 oğlunun bulunduğu otomobil, Botan Çayı'na devrildi.

Otomobil Botan Çayı'na Devrildi; 2 Kardeş Kurtarıldı, Baba Aranıyor (2) - Yeniden, System.String[]
SİİRT'te, Mehmet Selim Özalp'in (46) kontrolünden çıkan ve içinde 2 oğlunun bulunduğu otomobil, Botan Çayı'na devrildi. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD ekibi, Serhat (21) ve Sait (23) Özalp kardeşleri sudan çıkarırken, akıntıya kapılıp, kaybolan babalarını arıyor. 

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Siirt- Eruh yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Selim Özalp yönetimindeki 56 AAC 681 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Botan Çayı'na devrildi. İçinde sürücünün oğulları Serhat ve Sait Özalp'in de bulunduğu aracın çaya düştüğünü görenler, güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, AFAD ekibi de suda kaybolan baba ile 2 oğlunun bulunması için çalışma başlattı. Suya giren ekipler, araçtaki Serhat ve Sait Özalp kardeşleri kurtarıp, çaydan çıkardı. Sağlık görevlilerince kontrolden geçirilen Özalp kardeşlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Mehmet Selim Özalp'in de bulunması için AFAD ve UMKE'den 20 kişilik ekip, arama çalışmalarını sürdürürken, bölgeye Bitlis'ten dalgıç polisler sevk edildi. 

- Siirt
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:42 Kaynak: DHA
Siirt, Özalp, Botan Çayı, Güncel
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