Otomobil Botan Çayı'na Devrildi; Sürücü ile 2 Çocuk Aranıyor

SİİRT'te, Salih Özalp
'in kontrolünden çıkan, içinde 2 çocuğun da olduğu otomobil, Botan Çayı
'na devrildi. İhbarla bölgeye gelen AFAD
ekibi, suda kaybolan Özalp ile çocukların bulunması için çalışma başlattı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Siirt- Eruh
yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Salih Özalp yönetimindeki 56 AAC 681 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Botan Çayı'na devrildi. İçinde 2 çocuğunda bulunduğu aracın çaya düştüğünü görenler, güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma
, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, AFAD ekibi de suda kaybolan sürücü Özalp ile çocukları bulmak için çalışma başlattı.
- Siirt