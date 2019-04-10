Son Dakika Haberleri: Otomobil Botan Çayı'na Devrildi; Sürücü ile 2 Çocuk Aranıyor

Otomobil Botan Çayı'na Devrildi; Sürücü ile 2 Çocuk Aranıyor

2 saat önce

SİİRT'te, Salih Özalp'in kontrolünden çıkan, içinde 2 çocuğun da olduğu otomobil, Botan Çayı'na devrildi.

Otomobil Botan Çayı'na Devrildi; Sürücü ile 2 Çocuk Aranıyor, System.String[]
SİİRT'te, Salih Özalp'in kontrolünden çıkan, içinde 2 çocuğun da olduğu otomobil, Botan Çayı'na devrildi. İhbarla bölgeye gelen  AFAD ekibi, suda kaybolan Özalp ile çocukların bulunması için çalışma başlattı. 

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Siirt- Eruh yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Salih Özalp yönetimindeki 56 AAC 681 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Botan Çayı'na devrildi. İçinde 2 çocuğunda bulunduğu aracın çaya düştüğünü görenler, güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, AFAD ekibi de suda kaybolan sürücü Özalp ile çocukları bulmak için çalışma başlattı.

- Siirt
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:59 Kaynak: DHA
Siirt, Özalp, Botan Çayı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Batman'da Bulunan Cesetle İlgili Yeni Gelişme Son Dakika! AK Parti'den CHP'li Başkanın Suriyelilerle İlgili Kararına Sert Tepki: Utanç Verici Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz! YSK, MHP'li İsmin Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmadığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 19:02:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Botan Çayı'na Devrildi; Sürücü ile 2 Çocuk Aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]