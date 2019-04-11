Son Dakika Haberleri: Otomobil Botan Çayı'na Uçtu, Sürücüyü Arama Çalışmaları Sürüyor

Otomobil Botan Çayı'na Uçtu, Sürücüyü Arama Çalışmaları Sürüyor

34 dakika önce

Otomobil Botan Çayı'na uçtu, sürücüyü arama çalışmaları sürüyor Çaya uçan araçta bulunan sürüye ulaşmak için çalışma başlatıldıSİİRT - Siirt'te sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybettiği otomobil Botan Çayı'na uçtu.

Otomobil Botan Çayı'na uçtu, sürücüyü arama çalışmaları sürüyor
Çaya uçan araçta bulunan sürüye ulaşmak için çalışma başlatıldı

SİİRT - Siirt'te sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybettiği otomobil Botan Çayı'na uçtu. AFAD ekipleri, çaya uçan araçta bulunan sürücüye ulaşmak için çalışma başlattı.
Edinilen bilgilere göre, Salih Özalp'in kullandığı 56 AAC 681 plakalı otomobil, saat 14.45 sıralarında Siirt- Eruh karayolu 10'uncu kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Botan Çayı'na uçtu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD ekiplerince Botan Çayı'nda Salih Özalp'a ulaşmak için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:05 Kaynak: İHA
Özalp, Siirt, Botan Çayı, 3. Sayfa
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