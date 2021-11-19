Otomobil büyükbaş hayvana çarptı - Son Dakika

Sinop'ta otomobilin büyükbaş hayvana çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Pervane Yokuşu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,

Olcay Y.'nin kullandığı 57 AAC plakalı otomobil, kavşağı döndüğü sırada aniden önüne çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle inek olay yerinden uzaklaştı. Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.

Sürücü Olcay Y. ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tam bu dönüş kavşağında ineğin ne işi var? Araçta çocuklar vardı, korktular. Aracımda maddi hasar meydana geldi" dedi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİNOP