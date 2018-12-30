Son Dakika Haberleri: Otomobil Buz Pistine Dönen Yolda Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Otomobil Buz Pistine Dönen Yolda Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışından dolayı buz pistine dönen yolda kayarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Otomobil Buz Pistine Dönen Yolda Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışından dolayı buz pistine dönen yolda kayarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar köyünden Gölbaşı ilçesine gelmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 01 JD 335 plakalı hafif ticari araç, Çataltepe köyü Kara Mağara mevkisinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak taklalar attı ve şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada araç içerisinde bulunan Gizem T. (19), Sultan T. (60), Kerim T. (33) ve Şaban B. (43) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, 4 kişinin yaralandığı kaza yerinde 71 AV 473 plakalı bir otomobil de kayarak şarampole yuvarlandı. Otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:59 Kaynak: İHA

Hacılar, Adıyaman, Kar, 3. Sayfa
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