Otomobil buzlanan yolda kaza yaptı: 5 yaralı - Son Dakika
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Otomobil buzlanan yolda kaza yaptı: 5 yaralı

6 saat önce

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Otomobil buzlanan yolda kaza yaptı: 5 yaralı, System.String[]

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Darende ilçesi Beybaği Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Caddesi'nde meydana geldi. Temur Yalçın'ın kullandığı otomobil, yolun karlı ve buzlu olması nedeniyle kayarak ağaca çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Haydar Yalçın, Haydar Doğan, Nursel Yalçın ve Emine Yalçın yaralandı. Yaralılar 112 ambulansları ile ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:14 Kaynak: İHA
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