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Otomobil çaldığı belirlenen şahıs tutuklandı - Son Dakika

Otomobil çaldığı belirlenen şahıs tutuklandı

17.11.2021 15:19
Otomobil çaldığı belirlenen şahıs tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, otomobil çaldığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, otomobil çaldığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Esenyurt Mahallesi Goncagül Sokak üzerinde bir otomobilin çalınması üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; çok sayıda güvenlik kamerası, PTS ve benzinlik kamerası incelemesi sonucunda G.G.'nin olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Çok sayıda oto hırsızlığından kaydı bulunduğu öğrenilen G.G.; ekiplerce yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Otomobil çaldığı belirlenen şahıs tutuklandı
Otomobil çaldığı belirlenen şahıs tutuklandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil çaldığı belirlenen şahıs tutuklandı - Son Dakika


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