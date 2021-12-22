Üye Girişi
Otomobil cami avlusuna daldı - Son Dakika

Otomobil cami avlusuna daldı

22.12.2021 12:57
Otomobil cami avlusuna daldı

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, duvarı yıkarak cami bahçesine daldı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, duvarı yıkarak cami bahçesine daldı.

Edinilen bilgilere göre, Özlem Kılavuz idaresindeki 02 HD 020 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde Mahmut Eyyüp Cami karşısında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak hızla caminin bahçe duvarına çarptı. Kazanın şiddetiyle duvarın yıkılması sonrasında otomobil, cami bahçesine girerek durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobil, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobil cami avlusuna daldı
Otomobil cami avlusuna daldı
Otomobil cami avlusuna daldı

Cumhuriyet Mahallesi, Otomobil, Adıyaman, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil cami avlusuna daldı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Erdoğan'dan Durmuş Yılmaz'a sert tepki: Beyni sulanmış Erdoğan'dan Durmuş Yılmaz'a sert tepki: Beyni sulanmış         
12:49
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
12:31
"En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi! "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!         
11:22
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı         
18:36
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41

Son Dakika Haberleri
12:48 Erdoğan'dan Durmuş Yılmaz'a sert tepki: Beyni sulanmış
12:47 Kahvede sahtekarlığa dikkat! Kahve yerine nohut satın almış olabilirsiniz!
12:39 Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır
12:28 MasterChef'te boşanan boşana! Danilo Zanna'dan sonra, Somer şef de boşandı
12:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok!
12:20 Memur Sen-Erdoğan görüşmesi öncesi herkes bunu merak ediyor! Emekli zammı ne kadar olacak?
12:16 Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'a acil kullanım izni çıktı
12:10 16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldürmüştü! Müebbet hapis cezasına çarptırıldı
11:58 AK Parti'den Nurettin Canikli: Kur korumalı TL mevduat hesabı faiz değildir, 'Gizli faizin dik alası' hiç değildir
11:48 Son Dakika! Erdoğan, bugün Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 13:04:22. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil cami avlusuna daldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement