Otomobil camı yüklü TIR yan yattı, trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil camı yüklü TIR yan yattı, trafik durma noktasına geldi - Son Dakika

Otomobil camı yüklü TIR yan yattı, trafik durma noktasına geldi

16 dakika önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil camı yüklü TIR, yan yattı.

Otomobil camı yüklü TIR yan yattı, trafik durma noktasına geldi, System.String[]

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil camı yüklü TIR, yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, TIR yoldan kaldırılıncaya kadar tek şerit ulaşıma kapatıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Orhangazi- Bursa yolunun Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmit'teki fabrikadan yüklediği otomobil camlarını Bursa'ya götüren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZTY 87 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, yan yattı. Kazada TIR sürücüsü, yaralanmazken, kasada bulunan otomobil camları ise yola saçıldı. TIR kaldırılana kadar Orhangazi- Bursa yolunda uzun araç kuyruğu, oluştu. TIR, daha sonra kaza yerine getirilen vinçle yoldan kaldırıldı.


Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:03 Kaynak: DHA
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