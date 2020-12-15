Otomobil camlarını kırdı, sokak ortasında yarı çıplak oturdu - Son Dakika

Kimliği belirsiz kadının araçlara zarar vermesi ve yarı çıplak halde oturması güvenlik kameraları ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Antalya 'da sinir krizi geçiren kimliği belirsiz kadın, park halindeki otomobillerin camlarını taşla kırdıktan sonra yarı çıplak soyunup sokak ortasında oturdu. Polis, kadını ekip aracına alarak polis merkezine götürdü.

Taburcu olan koronavirüs hastası doktor, rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

FDA'dan Moderna'ya aşı için yeşil ışık: Beklentileri karşılıyor

Türkiye ve Azerbaycan'dan enerji alanında dev işbirliği! Yeni doğal gaz boru hattı kuruluyor

Denizli'de bir şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısının oğlunu tabancayla yaraladı