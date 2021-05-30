Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun'un (47), taksicilik yaptığı İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de darbecilere karşı mücadele verirken açılan ateşle yaralandığı, 5 yıldır ise kaburgasına girip, hayati risk nedeniyle çıkarılamayan mermiyle yaşadığı ortaya çıktı.
VURULMA ANI KAMERAYA YANSIMIŞTI
Bu arada, darbe girişimi sırasında vurulma anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan, 1 çocuk babası Uzun'un inşaat işi nedeniyle İstanbul'dan memleketi Rize'ye geldiği öğrenildi. Devlet Övünç Madalyası beratı verilen Uzun'un cenazesi, Rize'de yarın düzenlenecek törenle uğurlanacak.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › RİZE OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU HAYATIN KAYBEDEN 15 TEMMUZ GAZİSİ, KABURGASINA GİREN MERMİYLE YAŞIYORMUŞ - Son Dakika