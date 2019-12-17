Otomobil çarpan at arabasının sürücüsü öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil çarpan at arabasının sürücüsü öldü - Son Dakika

Otomobil çarpan at arabasının sürücüsü öldü

6 saat önce

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü Şaban Kanar (50), olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil çarpan at arabasının sürücüsü öldü, System.String[]

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü Şaban Kanar (50), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Gediz- Kütahya karayolu üzerindeki Yunuslar köyü yakınında, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Kütahya'dan Gediz yönüne giden Aykut Nar (46) yönetimindeki 34 ABB 740 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Şaban Kanar'ın at arabasına arkadan çarptı. Çavdarhisar ilçesinde kağıt toplayarak geçimini sağladığı ve yalnız yaşadığı öğrenilen Kanar, çarpmanın şiddetiyle at arabasından asfalta fırlayıp, yaşamını yitirdi.Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Aykut Nar ise, kazayı yara almadan atlattı. At arabası sürücüsü Kanar'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Gediz Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan at ise olay yeri yakınında bir ağaca bağlandı. Otomobilin sürücüsü Nar, jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili sornuşturma başlattı.


Kütahya, Gediz, Nar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi
Trafik magandaları, seyir halindeki aracın önünü kesti 3 bin liralık telefonu 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti

Son Dakika Haberleri
16:50 Ukrayna'da tarım arazilerinin satışını öngören yasa tasarısı protesto edildi - Son Dakika
16:50 Bursa'da yoğun sis uyarısı - Son Dakika
16:50 SpaceX, "Ka-bant" internet uydusunu fırlattı - Son Dakika
16:49 Sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
16:49 Iraklı ailenin evinde yangın - Son Dakika
16:26 3 bin liralık telefonu 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Son Dakika
16:10 AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 16:51:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil çarpan at arabasının sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]