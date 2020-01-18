Otomobil çarpan çekçek arabası kullanıcısı yaşamını yitirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil çarpan çekçek arabası kullanıcısı yaşamını yitirdi - Son Dakika

Otomobil çarpan çekçek arabası kullanıcısı yaşamını yitirdi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Sur ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, çekçek kullanan bir adama çarptı.

Otomobil çarpan çekçek arabası kullanıcısı yaşamını yitirdi, System.String[]

Diyarbakır'ın Sur ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, çekçek kullanan bir adama çarptı. Çekçek sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, saat 13.00 sularında Sur ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çekçek araba kullanıcısı Kadri Aytulun (57), otomobil sürücüsü M.S.'nin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine yaralı Kadri Aytulun, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aytulun, hayatını kaybetti.


Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, otomobil sürücüsü M.S., yakalanarak gözaltına alınırken, olay ile ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yerli otomobil, 2022 yılında Euro NCAP 5 yıldız güvenlik normlarını sağlayacak
Köprüde kameralara yansıyan kişinin kayıp Gülistan Doku olduğu netleşti 88 TL'ye son model araç sahibi oldular CHP Diyarbakır İl Başkanı Sayın ve 24 yönetici görevden alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 22:35:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil çarpan çekçek arabası kullanıcısı yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]