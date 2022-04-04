Otomobil çarpan genç ağır yaralandı - Son Dakika
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Otomobil çarpan genç ağır yaralandı

04.04.2022 21:32
Otomobil çarpan genç ağır yaralandı

Sivas'ta otomobil çarpan genç ağır yaralandı, ağır hasar oluşan araç, sürücüsünün ne kadar hızlı olduğunu ortaya koydu.

Sivas'ta otomobil çarpan genç ağır yaralandı, ağır hasar oluşan araç, sürücüsünün ne kadar hızlı olduğunu ortaya koydu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas- Erzincan karayolu Numune Hastanesi yan yolunda gerçekleşti. K.A. yönetimindeki 58 AE 039 plakalı Toyota marka araç şehir merkezi istikametine seyir halindeyken yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen K.C. isimli 22 yaşındaki gence çarptı. Ağır yaralanan genç ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sürücü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Otomobil çarpan genç ağır yaralandı
Otomobil çarpan genç ağır yaralandı

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Otomobil, Tragger, Sivas, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil çarpan genç ağır yaralandı - Son Dakika


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