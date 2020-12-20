Otomobil çarpan Halil, yaşama tutunamadı - Son Dakika

Kaza, 17 Aralık gecesi İpekyolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil İbrahim Yiğit'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Yiğit, ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Vazife malulü sağlık çalışanları ile yakınları için; maaş, eğitim, konut ve ulaşım yardımları yapılacak