Otomobil çarpan kediyi ölmekten kurtardılar - Son Dakika

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu yaralanan kedi, çevredeki gençler tarafından yoldan alındı. Yaralı kedi, tedavisi için veterinere götürüldü.

Dilovası Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde dün akşam, bir otomobil yola çıkan kediye çarptı. Otomobil sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. Aldığı darbe ile yaralanan kediyi gören Mecit Çomak (22) ve Emre Turhan (20) başka bir aracın çarpmasını önlemek için kediyi yoldan alarak, kenara koydu. Gençlerin haber vermesi üzerine gelen zabıta ekibi, kediyi bir kutuya koyarak tedavi edilmesi için veterinere götürdü.