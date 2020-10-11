Otomobil çarpan kediyi ölmekten kurtardılar - Son Dakika

Otomobil çarpan kediyi ölmekten kurtardılar

11.10.2020 11:22
Otomobil çarpan kediyi ölmekten kurtardılar, System.String[]

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu yaralanan kedi, çevredeki gençler tarafından yoldan alındı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu yaralanan kedi, çevredeki gençler tarafından yoldan alındı. Yaralı kedi, tedavisi için veterinere götürüldü.

Dilovası Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde dün akşam, bir otomobil yola çıkan kediye çarptı. Otomobil sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. Aldığı darbe ile yaralanan kediyi gören Mecit Çomak (22) ve Emre Turhan (20) başka bir aracın çarpmasını önlemek için kediyi yoldan alarak, kenara koydu. Gençlerin haber vermesi üzerine gelen zabıta ekibi, kediyi bir kutuya koyarak tedavi edilmesi için veterinere götürdü.


Otomobil çarpan kediyi ölmekten kurtardılar
Otomobil çarpan kediyi ölmekten kurtardılar
Otomobil çarpan kediyi ölmekten kurtardılar
Otomobil çarpan kediyi ölmekten kurtardılar
Otomobil çarpan kediyi ölmekten kurtardılar

Otomobil, Dilovası, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil çarpan kediyi ölmekten kurtardılar - Son Dakika

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