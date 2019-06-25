Son Dakika Haberleri: Otomobil çarpan kurt tedaviye alındı
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Otomobil çarpan kurt tedaviye alındı

57 dakika önce

VAN'ın Muradiye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kurt, belediye ekiplerince alınarak tedavisi için İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Otomobil çarpan kurt tedaviye alındı, System.String[]


VAN'ın Muradiye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kurt, belediye ekiplerince alınarak tedavisi için İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Muradiye ilçesinin Şeytan Köprüsü mevkiinde dün saat 21.30 sıralarında yoldan geçen 3 kurttan birine otomobil çarptı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen belediye ve polis ekipleri, yaralı kurdu uyutarak İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Burada veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerde ayağı kırıldığı tespit edilen kurdun Van Hayvan Hastanesi'ne götürüleceği belirtildi.

- Van
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:19 Kaynak: DHA
İlçe Tarım Müdürlüğü, Muradiye, Van, Güncel
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